News

NSwitch

Wii U

Petit comparatif technique démontrant les quelques rectifications visuelles de Breath of the Wild en passant sur Nintendo Switch. Brouillard moins prononcé, couleurs plus contrastées, textures rehaussées et distance d'affichage autrement plus impressionnante tendent à confirmer une différence que l'on pourrait presque qualifier de notable. Le 3 mars prochain marque le retour d'un Hyrule grandiose !