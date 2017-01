je viens de me faire hacker mon compte psn , j ai recu ce matin un message de sony m indiquant un changement d adresse email , a 6h18 alors que je me trouvais au travail a ce moment , du coup impossible d acceder a mon compte , et bien sur je ne trouve pas de service telephonique ouvert a cet heure ,

-connaissez vous un numero d urgence ,

-des conseils a me donner ?

par avance merci a vous