Voilà une comparaison ma foi fort intéressante sur les jeux développés par Nintendo et sortis durant les 9 premiers mois de vie de leurs dernières consoles.Ce qui permet de se rendre compte que l'offre proposée n'est finalement pas dégueu, loin de là même. C'est clairement mon line-up préféré des 4.Merci à Oscar Lemaire.

posted the 01/20/2017 at 07:20 PM by thieum