Voici une Estimation concernant la Nintendo Switch :DFC Intelligence estime que 40 millions de Nintendo Switch seront vendues en 2020. Le peu de stock et le nombre de jeu au lancement assez léger devraient limiter les ventes au lancement. La devrait être forte ensuite, et il faudra voir si le grand public craquera à la fin de l’année 2017. La Nintendo Switch devrait aussi toucher un public assez large. Enfin, DFC Intelligence précise leur prévisions sont assez basses…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272345-analyst-firm-pegs-switch-for-40-million-units-sold-by-2020

posted the 01/20/2017 at 07:14 PM by link49