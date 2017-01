Bonsoir les gamekyiens ce soir j'ai besoin de votre aide: je n'ai pas de connection internet et je voudrais mettre à jour un jeu (the last guardian que j'ai eu à 39,99€ neuf à la fnac aujourd'hui ^^ (voir lien ici pour ceux qui ne le savait pas et serait intéréssé http://jeux-video.fnac.com/a9871047/The-Last-Guardian-PS4-Jeu-PlayStation-4?omnsearchpos=1 )) donc en téléchargeant la maj sur une clé usb pour la foutre dans la console, est ce que c'est possible?



J'ai cherché évidemment sur google mais je n'ai pas trouver de manip...