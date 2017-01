Le jeu RWBY adapaté de la série passant sur Crunchyroll, est sortie cette semaine sur les différentes plateforme de téléchargement PS4, Xbox one et steam depuis un moment déjà au prix de 19,99 € plus DLC pour les quatre personnage du groupe JNPR pour 4,99€ et je voulais savoir s'il y avait du monde qui avaient le jeu sur PS4 pour ce faire une petite partie.Synopsis de la série :Bien des années auparavant, l'humanité a failli être anéantie par des créatures cauchemardesques, les Grimm, ayant pour seul objectif sa destruction toute entière. Elle ne dut alors son salut qu’à la découverte de la Dust, permettant l’utilisation du mana. Dès lors, armes magiques et développement de capacités exceptionnelles purent se développer.De nos jours, il existe des guerriers d’exception, chargés de lutter pour maintenir la paix et protéger l’humanité : les Hunters. Partout dans le monde, des académies spécialisées et réservées à l’élite entraînent celles et ceux qui rejoindront le rang de ces héros. Et c'est au sein de la Beacon Academy de la ville de Vale que nous suivons une équipe de quatre étudiantes détenctrices chacune d'armes et de pouvoirs uniques…