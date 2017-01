screens

Eh bien voilà, j'ai fini la campagne de Gears of War 4. L'occasion de faire un. et de partager brièvement mon avis sur le jeu.Pour résumer mon avis, j'ai pris mon pied dessus. Le gameplay est au top, la mise en scène est magistrale, le bestiaire est intelligemment renouvelé, les phases de jeux sont diversifiées pour le genre, l'IA est cohérente, quand à l'histoire, si elle fait plus office de prétexte, les scénaristes ont su habillement expliquer les circonstances de cette suite et le cliffanger finale a de quoi retourner les trips des fans de la saga.Sans être irréprochables, les graphismes sont soignés, ils fourmillent de détails et d'effets en tous genres, malgré quelques imperfections, surtout au niveau de l'herbe ou des cheveux.Le Gameplay est toujours aussi bon avec un level design en parfaite adéquation avec ce dernier. Progresser dans Gears est un vrai bonheur.De plus les moteur physique sur les architectures en pierre qui se désagrègent au fil des combats renforcent l'immersion, et les personnages qui meurent de souffrent pas d'un effet ragdoll comme dans les anciens gears. En revanche, c'est au niveau des morceaux de viandes déchiquetés que le bas blesse. Il n'est pas rare de voir un bout de bidoche trembloter sur le sol après les combats, dommage.Les exécutions sont toujours aussi jouissives, et sont l’occasion de mini cut scenes qui dynamisent l'action.Gears of War 4 propose de la diversité au niveau des situations, comme ici où, à la manière d'un mode horde, on place des défenses avant l'arrivée d'une vague d'ennemis.Les conditions climatiques sont de la partie avec des effets de foudres aussi beaux que stressants, et des bourrasques qui ont une réel incidence sur le gameplay.Sur la précédente génération de consoles, je considérais qu'il y avait 2 références en matière de TPS: Gears of war pour le gameplay et uncharted pour la mise en scène. The coalition à réussis ce que n'a jamais pu faire Epic games: égaler naughtydog en matière de mise en scène spectaculaire (du moins leur époque PS3, je ne peux pas juger pour uncharted 4 puisque je ne l'ai pas fait).