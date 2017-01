Dans une interview donnée à IGN

Raul Rubio precise :"on a peut etre annoncé Rime trop tôt"



Lorsque'on lui pose la question de savoir s'il a pensé durant le developpement que le jeu ne sortirait jamais il reponds franchement ;" oui , a de nombreuses reprises nous nous sommes dit le jeu ne sortira sans doute jamais , A un moment j'en etais même convaincu , fort heureusement ça n'a pas été le cas"



'Et ces doutes sont toujours nés de problemes techniques pas de problèmes de financement ou de business "

Quand nous avons annoncé que nous nous reapproprions la licence il y eut des rumeurs d'annulation , en verité nous avons demenagés dans de plus grands bureaux a ce moment precis , on etait donc loin de la faillite"



Quelle difference y'a t il entre le Rime du debut et celui d'aujourd'hui ?



"beaucoup de choses ont changé ,seuls sont resté l'idée d'une ile et l'idée d'une tour"

"si vous comparez le Rime des debuts 2013 vous aviez une ime minuscule des choses comme l'utilisation du son et un enfant perdu sur une ile mais le reste a beaucoup changé, par exemple nous nous servons dorenavant de l'unreal engine 4 et celui ci a evolué donc et donc nous pouvons inclure beaucoup plus de features et d'effets visuels qui n'etaient pas possible faisables"



"Nous avons une structure plus grande, et plusieurs iles pas seulement une et le jeu est complet en terme de contenu ce qui est genial"



Pourtant le plus grand changement n'etait pas la DA le code ou le desgn du jeu , mais dans l'envergure que prendrait le jeu.



"A ses debuts Rime etait un petit jeu independant , et c'est toujours le cas mais la reception du 1er trailer a la gamescom a été renversant alors de retour au studio on s'est dit "et maintenant?' les gens adorent ce trailer mais il faut qu'il soit parfait sinon ils vont nous tuer"



"c'est ce qu'on fait depuis 2013, le jeu etait jouable a l'epoque depuis deja 6 mois mais jouable ne veut pas dire fini"



Les derniers 10 pourcent d'un jeu prennent en fait 90 pourcent du temps de developpement et depuis 2015 on a passé 1 an a peaufiner le titre.



Ca parait beaucoup mais s'il l'on considere combien il est difficile de nos jours de creer un jeu sur de si nombreuses plateformes avec une competition si grande , cela veut dire que les gens ne font plus la distinction entre un jeu indé et un AAA? ils ne voient qu'un bon ou un mauvais jeu et nous voulons fair eun bon jeu , un très bon jeu.'



'Nous avons passé 4 ans a developper Rime et en ce qui concerne le deroulé de la production nous avons procédé par substraction,ce qui veut dire qu'en 2014 nous avions trop de features , les eliminer et atteindre un resultat minimaliste qui semble elegant et engageant est un resultat que l'on atteint et non quelque chose dont on procède."