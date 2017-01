Voici une Information autour de la Nintendo Switch :A noter qu’il s’agit des line-up américains. La N64 avait deux jeux :Super Mario 64Pilotwings 64La Game Cube avait 12 jeux à son lancement :All-Star Baseball 2002Batman : VengeanceCrazy TaxiDave Mirra Freestyle BMX 2Disney’s Tarzan UntamedLuigi’s MansionMadden NFL 2002NHL Hitz 20-02Star Wars Rogue Squadron II Rogue LeaderSuper Monkey BallTony Hawk’s Pro Skater 3Wave Race : Blue StormLa Wii avait 21 jeux :Avatar : The Last AirbenderCall of Duty 3CarsDragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 2Excite TruckThe Grim Adventures of Billy & MandyGT Pro SeriesHappy FeetThe Legend of Zelda : Twilight PrincessMadden NFL 07Marvel Ultimate AllianceMonster 4×4 : World CircuitNeed for Speed: CarbonRampage : Total DestructionRayman Raving RabbidsRed SteelSpongeBob SquarePants : Creature from the Krusty KrabSuper Monkey Ball : Banana BlitzTony Hawk’s Downhill JamTrauma Center : Second OpinionWii SportsLa WiiU avait 32 jeux :Assassin’s Creed IIIBatman : Arkham City – Armored EditionBen 10 : OmniverseCall of Duty Black Ops IIChasing AuroraDarksiders IIEpic Mickey 2 : The Power of TwoESPN Sports ConnectionFIFA Soccer 13Funky BarnGame Party ChampionsJust Dance 4Little InfernoMadden NFL 13Mass Effect 3 : Special EditionMighty Switch Force! Hyper Drive EditionNano Assault NeoNBA 2K13New Super Mario Bros. UNinja Gaiden 3: Razor’s EdgeNintendo LandRabbids LandScribblenauts UnlimitedSing PartySkylanders : GiantsSonic & All-Stars Racing TransformedTank! Tank! Tank!Tekken Tag Tournament 2: Wii U EditionTransformers : Prime – The GameTrine 2 Director’s CutWarriors Orochi 3 HyperWipeout 3Your Shape : Fitness Evolved 2013ZombiUEt la Nintendo Switch aura six jeux :1-2-SwitchJust Dance 2017Skylanders : ImaginatorsSuper Bomberman RThe Legend of Zelda : Breath of the WildThe Binding of Isaac : Afterbirth+La prochaine console de Nintendo sortira le 03 mars prochain…Source : http://twinfinite.net/2017/01/nintendo-console-launch-lineups/