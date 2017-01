Bordel la c'est atroce à l'heure où je vous écris, je suis au lit avec le PC Portable...Ça va pas du tout, j'ai une sensation de nausée et de vertige à la fois (en dirais que je suis en mouvement constamment...).Comment, j'ai fait pour avoir ça? Bah, j'ai joué aujourd'hui 5 min et direct malade.J'ai fait une pause de 10 min et repris bah encore malade...Je comprends pas, car hier j'ai play 1H et tout aller bien donc pour la 3e tentative, j'ai persisté et là c'est le drame, je suis complètement HS...Tellement HS que RE 7 est dans sa boite au chaud même pas envie de jouer à la play normalement.Je n'ai pas trop compris d’où provient le problème. Hier c'était 1H pour être malade et maintenant, c'est 5 min de jeu pour être malade et en puissance 10. J'ai claqué 400 euros, mais je pourrais toujours le revendre à 300 euros facilement sur Internet entre les imbéciles qui le revendent à 550 euros ou à 750 euros voire 1200 euros, je me fait aucun souci pour récupéré mon argent si le problème persiste...Mais je m'emballe trop vite, je ne suis pas sous le point de le rendre hein, je vais essayer de m'habituer, mais si c'est impossible, je ne vais pas me tuer la santé pour 400 euros, je le revendrais direct à bas prix, quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix...Voila bah attention à vous surtout et je vous tiendrais informé de ma situation car là le PS VR ma One shooté...