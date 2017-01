Le jeu Little Nightmares aura droit à une petite édition limitée nommé Six Edition.Je ne me souviens pas qu'une version boite était prévu à l'annonce du jeu, donc pour moi, c'est une bonne nouvelle (je ne suis pas fan du démat)Cette Six Edition, propose des goodies sympaA l'intérieur de cette Six Edition nous retrouverons:-Le jeu en boite-La musique sur CD-Une petite figurine de Six de 10cm-Un poster format A3-Une planche de stickersLe tout dans une belle boite pour 35€, même si Amazon n'a pas encore lancé les précos. Les fices produits sont crées donc ça ne devrait pas tarder.Le jeu seul est à 22€ pour le moment sur AmazonN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours