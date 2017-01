News













(Note: l'option 1080p/30fps c'est pour le supersampling pour les écrans HD)



Les versions standards ont aussi été optimisées avec une option framerate unlocké jusqu'à 60fps afin de ne pas trop avantagés les joueurs Pro en multijoueurs.



Toutes les consoles ont désormais une option pour choisir entre les effets de particules "normaux" ou "minimum".



: l'option 1080p/30fps c'est pour le supersampling pour les écrans HD)



[...]

"Améliorations apportées au mode Histoire



Nous avons ajouté des guides et des outils aux missions du mode Histoire pour vous aider dans les différentes sections du jeu. Nous avons également augmenté les récompenses en crédits pour vous permettre de mettre la main sur les packs butin plus tôt.



Deux nouveaux modes d’entraînement



Peaufinez vos compétences avant de vous lancer sur le champ de bataille dans deux nouveaux modes d’entraînement : l’initiation à Incursion et le dojo !



Initiation à Incursion : perfectionnez vos compétences JcJ et apprenez les secrets du jeu compétitif dans Battleborn. Vous commencerez l’entraînement seul, mais vous pourrez rejouer ce mode en groupes de 3 joueurs maximum.

Dojo : testez tous les héros de Battleborn un par un ! Apprenez à trancher, découper, exploser, éclater et pulvériser grâce à des vagues successives de sbires."

[...]

Le est est également mis à jour avec divers ajouts/ améliorationsplus de détails sur le site officiel: https://battleborn.com/fr/news/view/fr-battleborn-winter-update/