Aujourd'hui Gameblog diffuse une vidéo du dernier trailer de The legend of Zelda botw où ils ont augmenté le contraste, faisant ainsi disparaître (ou au moins atténue au maximum) le fameux brouillard dont certains joueurs se plaignent depuis les premières vidéos de gameplay sur Wii U.

Who likes this ?

posted the 01/20/2017 at 02:45 PM by kibix971