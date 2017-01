Voici une Information autour du jeu I am Setsuna :Square-Enix dévoile la box de la version Nintendo Switch. Le jeu sortira en même temps que la Nintendo Switch au Japon, soit le 03 mars prochain.Il semblerait d’ailleurs que le jeu sorte en boite en Occident, si l’on en croit l’enseigne australienne EBGames. Il en sera peut-être donc de même en Occident…Source : http://nintendoeverything.com/i-am-setsuna-japanese-boxart/#disqus_thread

posted the 01/20/2017 at 02:23 PM by link49