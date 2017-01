Bonjour à tous et à toutes.



Suite à l'article de Shanks concernant le PlayStation Plus Asia, j'ai décidé de faire un article Osef sur les titres que l'on peut récupérer en étant abonné au PlayStation Plus Japonais. Vous remarquerez donc sur les images plus bas qu'il y a une différence très nette de qualité entre les titres proposés au Japon et bien évidemment ceux proposés en Europe .



























En gros, voici quelques exemples de titres que j'ai choppé ces trois dernières années. Bonjour à tous et à toutes.Suite à l'article deconcernant le, j'ai décidé de faire un article Osef sur les titres que l'on peut récupérer en étant abonné au. Vous remarquerez donc sur les images plus bas qu'il y a une différence très nette de qualité entre les titres proposés auet bien évidemment ceux proposés enEn gros, voici quelques exemples de titres que j'ai choppé ces trois dernières années.

-Arcana Heart 3 : Love Max



-Atelier Totori Plus



-Atelier Meruru Plus



-Atelier Ayesha



-Atelier Sophie



-Beyond Two Souls



-Biohazard Revelations



-BlazBlue Chrono Phantasma



-Caladrius Blaze



-Clannad



-Dengeki Bunko Fighting Climax



-Disgaea 4



-DmC : Devil May Cry



-Dungeons & Dragons



-E.X Troopers



-God Eater 2



-Grandia 2



-Grandia Xtreme



-Grandia 3



-Gravity Rush Remaster



-Muramasa Rebirth



-Ninja Gaiden Sigma 2 Plus



-Ni no Kuni : All-In One Édition



-Phantasy Star Nova



-Psycho Break



-Raiden IV : Overkill



-Senran Kagura : Shinovi Versus



-Steins;Gate



-Soul Calibur II HD Online



-Tales of Symphonia : Unisonant Pack



-The Legend of Heroes : Sen no Kiseki



-The Legend of Heroes : Sen no Kiseki II



-Thunder Force V



-Toukiden Kiwami



-Vampire Resurrection



-Xblaze : Code Embryo



-Yoru no Nai Kuni



-Ys : Celceta no Jukai