Selon le designer de TitanFall 2, la Nintendo Switch manque cruellement de puissance et s'inscrit dans la lignée de la WiiU lui assurant un destin assez similaire, les tiers qui développent en lead sur PS4 auront du fil à retordre lorsqu'ils portent leurs productions sur la Switch, enchaînant sa tirade et étayant ses propos par l'exemple de ZELDA qui est quasiment la même entre WiiU et Switch.



enfin, lorsqu'on lui a posé la question sur une éventuelle version SWITCH de TITANFALL 2, sa réponse était si facile, JAMAIS DE VIE.