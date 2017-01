, fondé par, est un label indépendant à qui l'ont doit notamment les derniers albumsde) oude Saori Kobayashi (), mais qui propose également des remasters en format CD et vinyle d'OSTs d'anciens jeux vidéo via son sous-label: celui deest déjà disponible, et lesde la NES devraient suivre en 2017. A noter qu'un album solo de Manami Matsumae (, ...!) devrait également sortir courant d'année.Dernièrement, un nouvel album solo a été annoncé :, par(aka.), entre autre compositeur sur des titres tels queet ses spin-offs ou les. L'album sortira le 27 janvier 2017, et est déjà disponible en précommande pour USD 10 en version numérique et USD 16 en version CD (limitée à 800 exemplaires). Les plus curieux pourront déjà découvrir 2 titres de l'album disponibles à l'écoute gratuitement sur le site dudit label , ou un autre titre sur la page youtube du compositeur (voir ci-dessous). Une version vinyle et dédicacée sera également disponible plus tard.