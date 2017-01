Voici une Déclaration concernant la Nintendo Switch :Selon le directeur du jeu Resident Evil 7, Koshi Nakanishi, la console est une plate-forme unique qui pourrait être un beau succès. Il ajoute également qu’il va explorer les possibilités offertes par la console et qu’il a toujours été un fan de Nintendo. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir ce que Koshi Nakanishi proposera sur Nintendo Switch. En attendant, Capcom proposera le jeu d'Ultra Street Fighter II : The Final Challengers…Source : http://gamingbolt.com/resident-evil-7-director-thinks-nintendo-switch-has-potential-will-explore-later