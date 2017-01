A en croire cette série de questions-réponses compilées chez Kotaku, Nintendo pourrait opter pour plus de souplesse dans l'accès à ses différentes boutiques en ligne. Si les dernières machines imposaient un accès restreint en fonction du territoire d'achat de la console, on s'orienterait vers un système similaire à celui de la PS4 et de la Xbox One pour la future Switch. C'est du moins ce que Nintendo suggère en assurant que "l'utilisateur accédera à la boutique eShop qui correspond au pays enregistré via son Nintendo Account".Une bonne nouvelle pour les amateurs d'import qui voudraient accéder à l'intégralité des catalogues de sorties sans avoir à miser sur une éventuelle localisation, dans la mesure où huit comptes différents pourront être créés sur une seule machine. On attendra néanmoins la sortie de la Switch pour être certain que l'accès comme le dézonage seront aussi permissifs que le sous-entend Nintendo.Adepte du no comment en rafale dès que l'on évoque les zones d'ombre pas encore éclaircies (transferts de comptes et de jeux Console Virtuelle depuis les anciennes machines, fonctionnalités en ligne promises pour les futurs jeux Super Nintendo, système de trophées), Nintendo envisage cependant à terme d'inclure de la capture vidéo en plus du partage de screenshots, même si cette mise à niveau ne sera pas disponible au lancement de la machine.Héritée de la Wii, la création de Mii via le Mii Maker sera également au programme, même si cette fonctionnalité (enrichie en options visuelles) ne sera plus autant mise en avant que par le passé. Il faudra ainsi se diriger vers l'onglet des Réglages, et non plus l'écran d'accueil, pour créer un avatar et l'associer à son Profil; Cela étant dit, l'une des vignettes inspirées de l'univers Nintendo, disponibles d'office, pourra tout aussi bien faire l'affaire. Les Mii pourront néanmoins être transférés entre deux Switch via la connexion sans-fil, ou importés depuis la Wii U et la 3DS via les amiibo pour conserver au moins leur apparence. Les autres informations de profil seront quant à elles effacées dans l'opération.Enfin, Nintendo n'écarte évidemment pas la possibilité d'accueillir les différents services de streaming sur sa plate-forme, mais les Netflix, Hulu et compagnie ne seront pas disponibles au lancement. Même sentence pour une compatibilité avec les disques durs externes, "une possibilité que Nintendo étudie" pour plus tard. A la sortie, il faudra se contenter des cartes microSDXC, dont la capacité de stockage atteindra prochainement 2 To avec les dernières évolutions.