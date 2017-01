Je viens de lire un article dans gameKyo est je realise a quel point la qualité des console nintendo est bonne, moi perso je n ai jamais utilisé de SAV. Alors que chez la concurrence.... PS1, PS2, PS3, X360,... pas top ! Alors viens la question du cout global : si j achete une Gamecube mais qu'il n y a jamais de probleme dessus et je compare a un sony ou tu dois acheter 3 PS2 durant sa durée de vie.... On peux se demandé si le prix de la switch est execif vu la qualité nintendo ? Vous en pensez koi ?

posted the 01/20/2017 at 11:15 AM by fid