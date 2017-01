Alors je vais surtout donner un avis sur le PS VR pas trop sur Resident Evil 7 même si capcom à michetonné sur un point (je reviendrais sur ça à la fin sans spoil bien sur).Bah c'était une super Expérience franchement c'était pas du vol ( James Cameron qui ose ouvrir sa bouche sur la VR avec sa 3D de merde mais va te cacher dans un trou va...), bref on est vraiment dans le jeu les premiers pas on fait juste whouaaa, c'est juste ouf. Un moment il y avait des mouches devant Ethan j'ai carrément mis ma main devant pour les dégager.Concernant l’effet de nausée moi le problème est survenu à partir de 1h30 de jeu pour une première ça passe je trouve. J'ai fait une pause et juste après tout aller bien mais c'est une sensation assez dégueulasse je n'aime pas du tout. Mon grand frère lui à jouer 1H30 sans aucune nausée tranquille alors qu'un pote à pécho la nausée en 20 min de jeu! (heureusement que c'était pas lui qui à payé le PS VR lol).C'est un peu la roulette russe quoi c'est dommage moi je pense que je vais m'adapter à force (1H30 et faire une pause de 5 ou 10 min puis reprendre, c'est rien du tout).Concernant la qualité le jeu sans PS VR est 2 fois plus beau mais beaucoup moins immersif aussi. En PS VR c'est assez flou dans les endroits éclairés et pour lire des textes aussi. Niveau fluidité ma caméra était réglé sur très lente. J'étais obligé de tourner 3 fois sur le joystick droit pour tourner complètement mon perso vers la droite et vise versa.Voila mon avis sur le PS VR (le plus court possible j'aime pas les pavés lol). Si je le recommande je dirai oui et non, pour les personnes qui ont du fric à flinguer oui mais attention sur la sensation de nausée moi j'ai coupé direct impossible de supporter ça, mais elle vient après 1H de jeu dans mon cas, vous vous imaginez vous si elle arrive en 20 min de jeu comme mon pote cité plus haut? Après je ne sais pas si on s'habitue aussi mais bon voila à vous de voir car sur la qualité du produit c'est 5/5 j'ai adoré dommage pour l'effet sickness (=nausée).Pour finir sur Resident Evil 7 je ne vais pas donner un avis après une heure de jeu car les amis sont venu direct pour test le PS VR, c'était fun une bonne ambiance, mais pas trop dans le thème pour test le jeu (malgré que j'ai eu peur plusieurs fois, nous tous même), sinon j'ai préféré test la première heure de jeu sur tout le monde pour voir la sensation de nausée donc je n'ai pas trop avancé dans l'aventure... Pas de mode difficile des le départ mais Micromania l'offre en DLC gratuit dans une édition Anticular je crois.Enfin pour faire très court Capcom à extrêmement mentit sur la promotion du jeu...La démo = le jeu tout simplement, on garde exactement le même Gameplay de la démo peu de combats, script à mort, exploration, jump scare (un en VR, c'était la crise cardiaque les enfoirés! ) etc. Capcom à bien dit que la démo était HS au jeu, c'est complètement faux croyez- moi si vous n'aimez pas la démo et que vous la trouvez nul et ennuyante, n’achetez pas Resident Evil 7. J'ai continué 30 min après la première heure et ce sont toujours les mêmes codes et je pense que l'on va rester sur ce principe tout le jeu (moi j'aime bien, mais trop de script les speeds run vont êtres assez ennuyeux hélas...)Niveau peur avec le PS VR c'est du 20/20 ça ridiculise le pire film d'horreur, c'est P.T silent hill puissance 1000. Je n’exagère pas c'est intense a mort! Voila sur ce, bon jeu et moi je vais continuer soir. J'ai hâte de découvrir la suite c'est bon signe ça.Si vous avez des questions n'hésitez pas