J’ai eu une discussion avec un pote hier qui voulais acheter la switch day one , je lui ai suggéré d’attendre au moins 6 mois voir an an



1) La console sera mise a jour et va avoir des fonctionnalités en plus ( online mieux étoffer, des services en plus)

2) Éviter les consoles défectueuse

3) Acheter la console moins chère (qui se souvient encore de la 3DS et de sont système d’ambassadeur, grosse baisse de prix quelque mois après le lancement du 249Euro a 169Euro)

4) Nintendo proposera des packs plus intéressant dans l’avenir



Bon il a eu des contre arguments intéressant.

1) La console sert a jouer pas a autre chose donc les mise a jour on s’en fou non?

2) Nintendo propose toujours du bon matériel et de tout façon y’a la garantie

3) Aucune baisse de prix ne sera proposé il en est persuadé voir la wiiU

4) Les jeux nintendo ne baisse jamais de prix sauf éditeur tiers

5) Et surtout on soutient un constructeur



Chaqu'un fait comme il le souhaite,

Mais en tout cas pour moi c’est fini les console day-one je préfère attendre 1 ans voir 2 ans pour avoir des jeux étoffer et surtout des prix intéressant. Rien qu’a voir les pack PS4 et Xone qu’on propose maintenant c’est des super offres.

Et surtout terminer mes jeux de la gen précèdent a mon aise sans