Nintendo UK a réduit les prix de plusieurs jeux Nintendo Switch, y compris Mario Kart 8 Deluxe, Arms et 1-2-Switch.Les prix réduits pour chaque jeu ont probablement été faits pour les rendre plus en phase avec ceux pratiqués aux États-Unis car il faut reconnaître que les tarifs britanniques étaient plus que lourds (à cause de Brexit ?). Auparavant, tout était entre 49,99 £ (58€) et 59,99 £ (69€) !Les nouveaux tarifs ajustés sont les suivants :Mario Kart 8 Deluxe : 44,99 £ (environ 58 €)1-2 Switch : 34,99 £ (environ 40,50 €)Arms : 49,99 £ (58 €)Zelda : Breath of the Wild : 49,99 £ (environ 58 €).