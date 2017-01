Yo mes cascadeurs de l’extrême !J'en profite ce matin rapidement sachant qu'il y a un groupe Jackie Chan sur Gamekyo car perso j'avais totalement zappé l'info(En même temps j'avais plus d'espoir...Bref, 4 ans après la sortie en chine : Police Story 2013, renommé pour l'occasion Police Story: Lockdown sortira le 1er février prochain en dvd et blu-ray.Déjà préco pour ma part

Who likes this ?

posted the 01/20/2017 at 08:36 AM by koopa