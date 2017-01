Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest VIII :On commence par le moins cher, Leclerc.A Carrefour, le jeu sera 50 centimes plus cher.A Auchan, le jeu sera commercialisé à 31.50 euros.A la Fnac, il faudra compter un peu plus de 33 euros.Sur Amazon, le jeu est affiché à 38.03 euros.Sur l’eShop, il faudra débourser 39.99 euros.Enfin, à Micromania, le jeu sera vendu 44.99 euros. Pour rappel, le jeu sort officiellement aujourd’hui en France…Source : member15179.html

posted the 01/20/2017 at 08:01 AM by link49