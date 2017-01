"Avis aux futurs possesseurs de la prochaine Nintendo Switch"



Suite à la diffusion d'un podcast sur un site pro dont je ne citerai pas le nom (NdThor, moi si, c'est Gameblog), un journaliste (sic) indique que le prix de la Nintendo Switch doit être de 299,99€ chez nous et non de 329,99€ (annoncé dans toutes les enseignes de France!).



Ce journaliste indique que d'après un fichier excel ou fichier "bidule", que le prix de vente public conseillé par Nintendo est bien de 299,99€ !!! Mr. le journaliste, je vais vous apprendre une chose ! 2 même. Nintendo ne mentionne JAMAIS un prix de vente public conseillé. Je dis "Jamais", car ayant la chance de travailler en direct avec Nintendo France, je me suis permis de les appeler afin de vérifier cette information et ils m'ont bien répondu que c'était une pure invention célesto je sais plus quoi... bref une invention de sa part. Les prix Nintendo sont libres en France. Tous les fichiers Nintendo de précommandes & commandes que je reçois, il n'y a aucun PVPC! Donc nous ne faisons pas n'importe quoi



Vous vous dites choqués par ce prix de 329,99€, sachez que nous, revendeurs, payons la machine entre 270€/280€ et à ça on ajoute la TVA de 20%

Ce qui nous fait une Nintendo Switch à ~ 325/329€ TTC! Alors moi aussi je suis choqué d'entendre un professionnel du jeu vidéo parler comme "The Great Mighty Poo", dire n'importe quoi et faire passer les revendeurs (pro) pour des gens qui ne respectent pas les prix Nintendo.



L'ami qui m'a rapporté cette information m'a même traité "d'escroc" #joke

Deux clients qui sont passés hier matin magasin ont eu vent de ce podcast et m'ont demandé si le prix du coup était 299,99€ ou 329,99€!? Voilà comment semer la confusion!



Donc pour vous rassurer, sachez que Nintendo France n'a jamais indiqué un prix à 299,99€TTC.



J'espère que ce petit coup de gueule ne vous offusque pas mais quand on raconte n'importe quoi et que cela peut salir mon métier et aussi celui de mes confrères, je ne peux pas laisser passer!



Bonne soirée les amis

Suite aux nouvelles frasques du ménestrel le plus célèbre de France, la boutique de jeux vidéo Games Wave a décidé de remettre les points sur les i à propos du prix de vente de la Switch en Europe. Voici ce qu'ils publient sur leur page TêtedeLivre.Maintenant, j'aimerais revenir une dernière fois sur la conversion, parce que j'en ai un peu marre de voir les mêmes jérémiades à propos de la différence avec les tarifs américains et japonais.Pour la énième fois, le tarif des biens aux Etats-Unis est toujours donné hors-taxe. Ce qui signifie, que si vous allez dans une boutique américaine et que vous prenez votre Switch affichée à $299 en rayons, vous ne paierez pas $299 à la caisse.Il y a deux types de taxes aux Etats-Unis :- La taxe d'Etat- La surtaxe localeLa taxe d'Etat, comme son nom l'indique est une taxe spécifique à l'Etat dans lequel vous résidez. De fait, vous ne paierez pas le même montant dans l'état de Californie (7,5%) ou l'Etat de New York (4%).Vient ensuite la taxe locale, dont le montant varie en fonction de la municipalité, de la juridictions, du comté, voire même de la ville. Si vous habitez en Californie, vous n'aurez pas le même taux en habitant à Los Angeles ou à San Francisco, par exemple (je simplifie, parce que dans les faits, vous ne payez même pas le même montant en fonction de l'endroit de Los Angeles où vous vivez, par exemple).Par exemple, en Alabama, si vous ajoutez la taxe d'Etat et la surtaxe locale maximale, votre Switch à $299 vous coûtera en réalité $339 contre $323 au Texas.Vous allez me dire, certes, mais même $339, avec la conversion ça fait pas 329€, ça fait 317€. Oui, mais c'est parce que nos prix à nous sont TTC. On va donc décortiquer.299$ (qui est donc le prix HD) ça fait 279€. Et combien le monsieur de Games Wave nous disait que coutait la Switch aux boutiques ? Entre 270 et 280€.270€ + 20% de TVA, ça nous donne ? 324€, soit le prix affiché par Amazon et Fnac.com en ce moment même.Donc en gros, les ricains paieront leur console légèrement moins cher que nous en moyenne, parce que leur taux de taxe est également moins élevé.