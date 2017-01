Voici une Information autour, entre autres, des jeux Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo UK a réduit le prix de certains jeux Nintendo Switch. Ainsi, le jeu 1-2-Switch passe à 34.99£ et le jeu Mario Kart 8 Deluxe à 44.99£.Les jeux Arms et The Legend of Zelda : Breath of the Wild passent tous les deux à 49.99£. Reste à voir si Nintendo France s’alignera…Source : http://nintendoeverything.com/nintendo-uk-cuts-price-for-mario-kart-8-deluxe-other-switch-games/