Pendant que Reggie tente désespérément de nous faire croire que les tiers seront de la partie sur Switch, certains développeurs commencent à s'exprimer sur le sujet, et pas forcément de manière positive. C'est le cas de Mohammad Alavi, senior designer chez Respawn (Titanfall), qui lors d'une émission Youtube a donné un avis très franc sur la nouvelle console de Nintendo et sur la possibilité de voir débarquer la série Titanfall sur Switch:Voila qui a le mérite d'etre clair, et qui nous fait bizarrement repenser aux anciennes déclarations de certains tiers à propos de la Wii U, qui était elle aussi pas assez puissante pour faire tourner leurs jeux. L'histoire semble se répéter une nouvelle fois.

posted the 01/20/2017 at 01:17 AM by feiwong04