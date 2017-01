Voila je m'explique, attention faut s'accrocher.- Alors j'ai acheter Killer Instinct version définitive edition en boite = tout les contenus des 3 saisons en ultra (costumes et bonus).- J'ai télécharger gratuitement les saisons 1 et 2 de Killer Instinct via le games with gold.je supprime la version games with gold car j'ai ma version boite avec tout les contenus, donc aucun intérêt d'avoir les versions déma.Sauf que cette pute de console ou de Microsoft, crée un conflit, même si j'ai la version boite, il me fait comme si j'avais la version déma, donc je n'est acces que à la saison 1 et 2, et pas la 3 alors que je les installer via le disque, même si je met ma console en hors ligne, il veux rien savoir, ma saison 3 n'existe pas, j'ai tout supprimer et installer en hors ligne, il veux toujours rien savoir, franchement, comment j'en est marre de cette console de poubelle, waaaa c'est trop chaud tellement ça me gonfle