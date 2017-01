Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Une chose est sûre, les éditeurs-tiers ont assez peu soutenu la WiiU, surtout une fois que les ventes de la console ont fortement diminué. Cependant, avec la Nintendo Switch, Nintendo veut que ceci soit différent. Selon Reggie Fils-Aime, ce que les tiers veulent, c'est un parc installé conséquent et en constante augmentation, un environnement de développement facile à travailler et ils veulent pouvoir monétiser leur contenu, qu'il s'agisse de la vente initiale ou de contenu téléchargeable. Il admet que Nintendo n’a pas pu leur offrir tout cela avec la WiiU, mais qu’ils le feront avec la Nintendo Switch. Selon lui, il y a une forte demande, depuis que le prix et la date de sortie a été dévoilé, le moteur Unreal facilite le travail des développeurs et grâce au lancement des titres Nintendo, le parc grandira et permettra de créer de meilleurs opportunités pour les éditeurs-tiers…Source : http://www.nintendolife.com/news/2017/01/reggie_on_how_the_switch_will_maintain_third_party_support