Badland Games annonce la sortie en version physique sur PS4 et Vita de Velocity 2x.Sur PS4, la chose prendra la forme d'un collector baptisé Critical Mass Edition dans lequel on trouvera le Blu-ray du jeu avec tous ses contenus additionnels, le CD des musiques du jeu, un livret illustré et un documentaire des coulisses. L'édition boîte PS Vita sera plus simple puisqu'elle inclura simplement la cartouche et un code pour télécharger Velocity Ultra, mais aura le mérite d'exister.Pas encore de date pour le moment.