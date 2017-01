Salut tout le monde,après avoir fait ma première émission avec un test du casque gaming GH-S1 de Aukey (qu'il est possible de gagner encore, pour ça rdv sur la première émision)Cette fois ci, pour cette deuxième émission, je vous ferai le test d'un casque VR, avec possibilité de le gagner.Je viens de le recevoir, je suis en train de tester le produit. Voici la photo sortie du carton :Alors ? Ça vous tente ?

posted the 01/19/2017 at 09:55 PM by venusmemnoch4