Experience a qui l'ont doit notamment Demon Gazee et Stranger of Sword City viennent d'annoncer deux projets, un pour la PS Vita et l'autre pour la PS4.Pour commencer celui sur PS4 n'a pas encore été dévoilé, tout ce qu'on sait c'est que se sera une nouvelle IP du genre D-RPG et un jeu qui devrait plaire aux fans du studio, donc que ce ne sera pas "Yomi wo Saku Hana" annoncé sur One il y a un moment.Celui sur PSVita se nommera Death Mark et ne sera pas un donjon-RPG mais un pur jeu d'aventure/horreur dans lequel la légende urbaine veut que la mort soit promise à ceux qui verront apparaître "la marque maudite" sur eux. Le joueur incarne un homme amnésique accueilli dans un manoir occidental par une automate, en compagnie d'autres personnes frappées par la malédiction. La quête consistant à trouver un moyen de se défaire de la marque passe par l'exploration de lieux renfermant des créatures paraît-il particulièrement abominables.L'exploration se déroule en binôme, à la lueur de la lampe. En l'absence de combat, croiser le regard d'un monstre d'un peu trop près implique une mort certaine, et c'est en sélectionnant les bonnes options parmi les solutions qui lui sont proposées que le joueur sera en mesure de s'échapper. En attendant d'en savoir plus sur ce système de jeu, les personnages illustrés ici sont le protagoniste, l'automate Merii qui ouvrira les portes du manoir Kujô, un lapin noir au rôle inconnu et bien sûr les autres porteurs de la marque et partenaires potentiels que sont Suzu Morimiya, Akiko Arimura, Ai Kashiwagi, Kakeru Nagashima, Satoru Mashita et Eita Nakamura. C'est Rui Tomono, découverte sur Zero Time Dilemma, qui est derrière les illustrations des personnages. Death Mark sortira en 2017 au Japon sur PlayStation Vita.