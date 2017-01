Les revenus nets de l'entreprise ont dévissé de 21% entre 2013 et 2016. Face aux géants Sony (27 milliards de chiffre d'affaire et Microsoft (19 milliard) Nintendo apparaît désormais comme un nain (1 milliard).Un choc pour ceux qui se souviennent qu'il y a 20 ans, la maison-mère de Mario pesait pour plus de 90% du chiffre d'affaires du secteur. Aujourd'hui, c'est moins de 10%...Philippe Lavoué, directeur général adjoint de Nintendo France, admettait :"Nous sommes l'acteur le plus petit du marché. Nous n'avons pas la taille pour nous battre face à des concurrents qui ne font pas que du jeu vidéo et ont des moyens beaucoup plus importants."La présentation en détails du lancement de la Switch a refroidi les investisseurs. L'action de Nintendo a terminé en net recul, affichant -5,75% vendredi 13 janvier. La dégringolade s'est poursuivie lundi, avec -2,32% ...en toute état de cause Nintendo n'as plus le droit a l'erreur ..