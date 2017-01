Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Eiji Aonuma est revenu sur le temps de développement assez long du jeu. Selon lui, l'un des principaux problèmes auxquels l’équipe a été confrontée était en réalité la coordination de l’ensemble. Le monde, très vaste, a été créé par de nombreuses personnes. Le but principal était que chaque zone, créées indépendamment, devaient s’inscrire dans un ensemble plus grand, et donc être cohérant. La communication entre les différents membres chargés du développement était donc accrue. L’autre problème rencontré était le moteur du jeu. Il fallait là aussi avoir un moteur physique cohérent, qui fonctionnait d'une manière logique et réaliste. Les développeurs devaient trouver un équilibre entre réalisme et le faire fonctionner dans le monde du jeu. Ce moteur offre vraiment beaucoup de nouvelles possibilités. Du coup, il sera possible de résoudre une énigme de diverses façons. Il n’y aura donc pas une seule façon de progresser dans le jeu, mais une multitude de possibilités…Source : http://www.zeldainformer.com/heres-why-breath-of-the-wilds-development-took-so-long/