Salut à tous,Aujourd'hui, je suis allé chercher mon horaire pour mes cours et je me demandais ce que les gens de gamekyo faisaient dans la vie.Pour ma part, j'ai eu un diplôme en soutien informatique l'an passé (j'ai gradué en mai). Dans une semaine, je commence ma formation pour être gestionnaire de réseaux informatique (2 ans 1/2)Par la suite, je vais sûrement aller dans tout ce qui est "sécurité réseaux ou informatique en général" J'aime vraiment çaIl faut bien quelqu'un pour arranger le online en mousse chez Capcom, marre du lag sur SFVet vous ?

Who likes this ?

posted the 01/19/2017 at 09:02 PM by yuri