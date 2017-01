Je suis fier de vous annoncer que je viens de réserver ZELDA sur Wii U, visiblement d'après un vendeur Micromania ça sera le dernier jeu sur WiiU, ils n'ont aucune indication qu'il arrivera bien le 3 mars, Nintendo aurait prévu que 60 000 unités en France. J'avais vendu ma WiiU pour accueillir la Switch et me faire Zelda dessus mais vu mon écoeurement et tout ce que j'en apprends... et dans un sens, je rends à César ce qui appartient à César!