La seule console Next Gen ou il est possible de jouer pas qu'à un Opus Tekken, mais Deux.Encore une fois gros carton rouge à Sony, une vrai honte sachant l'historique de la franchise Tekken avec la Playstation.PS: Merci @bomi6tflops pour l'info

Like

Who likes this ?

posted the 01/19/2017 at 08:22 PM by foxstep