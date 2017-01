La Nintendo Switch est dotée d’une batterie de 4 310 mAh qui est compatible avec la charge rapide. Il est d’ailleurs possible que ce soit un fabricant français de semiconducteurs STMicroelectronics, l’un des rares du secteur à proposer de telles puces de rechargement rapide qui soit derrière cet USB Power Delivery. Selon un utilisateur des forums Neogaf, la Switch pourrait donc recharger 80 % de la capacité de sa batterie en seulement 1h30.

Who likes this ?

posted the 01/19/2017 at 07:34 PM by amamiya