J'ai dans l'idée de me prendre une Wii (la mienne à lâcher y a quelques mois) et j'attends tout et son contraire pour les tarifs.Certains m'ont dit que même pour une Wii en bon état il fallait pas mettre plus de 30 euro, d'autres 50, voir plus.Qui a raison ?Sur Amazon on en voit à 60 euro en soit disant très bon état:C'est un prix trop élevé ou c'est la norme?Merci d'avance.