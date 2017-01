Voici une Information concernant la Nintendo Switch :GAME, le plus gros revendeur britannique n’a plus de Nintendo Switch disponible à la réservation. L’enseigne espère avoir de nouveaux stocks pour le lancement, mais ne peut rien promettre. IGN précise que c’est le Pack avec les Joy-Con rouge et bleu qui est parti le plus vite. Après Gamestop aux USA, c’est donc à un autre gros marché de voir ses stocks initiaux épuisés assez vite, en à peine une semaine, de quoi laisser entrevoir un bon démarrage sur ces deux marchés. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : https://www.hardcoregamer.com/2017/01/18/nintendo-switch-sold-out-in-the-uk/243571/