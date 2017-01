News Diverses

Le jeune Hachiman a une vision des plus pessimistes de la vie. De toute façon, sa situation actuelle ne le pousse guère à déborder d'optimisme : pas d'amis, pas de petite amie et sa capacité à envisager l'avenir est totalement nulle. Pour le faire changer, sa conseillère d’orientation le pousse à rejoindre le « Club des Volontaires » qui vise à aider les lycéens à résoudre leur problème et à réaliser leurs rêves. Néanmoins, ses ennuis ne font que commencer : déjà forcé à se remettre en question, Hachiman apprend qu’il doit coopérer avec Yukino, une élève, aussi brillante que sarcastique et antipathique, qui ne lui laissera aucun répit.

La rencontre de ces deux lycéens aux caractères si différents risque de créer des étincelles.

Les éditions Ofelbe viennent d'annoncer aujourd'hui leur nouvelle licence en France : My Teen Romantic Comedy (Yahari Ore No Seishun Love Comedy Wa Machigatteiru) de Wataru Watari.Résumé (repris de la page facebook de Ofelbe) :Le light novel débarquera le 6 Juillet 2017 dans la collection LN - Light Novel pour 13,99 €. Une adaptation anime en 2 saisons existes (un très bon anime que je ne peux que vous conseiller, avec un héros très intéressant).Bon moi faut que je continu la saison 2Mais Hachiman en France, que du bonheur (ils auraient juste par contre pu garder le nom anglais complet