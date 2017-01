Vu aujourd'hui chez Carrefour Quetigny (Dijon), la switch est désormais en pré-commande. Pas de prix annoncé mais en revanche un bon d'achat de 10€ est offert pour l'achat d'une switch pré-commandée utilisable sur les consoles, accessoires et jeux. Ce n'est pas énorme mais ça a le mérite de pouvoir faire baisser un peu le prix d'un jeu. Surtout que Carrefour a pour coutume de vendre les jeux et consoles moins cher le jour de la sortie.

posted the 01/19/2017 at 06:35 PM by kimouz