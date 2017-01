Salut à tous,Chose promise chose due, je suis aller faire un tour au Auchan de chez moi et comme d'habitude du moins 50% sur une sélection !La dernière fois c'était bravely second et aujourd'hui c'est :Fire emblem Fates Héritage pour 19€J'ai également hésité à prendre conquête pour le même prix mais bon chaque chose en son temps.D'ailleurs, petite question, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire awakening et je voulais savoir si c'était indispensable de le faire avant ?Merci pour vos réponsesIl est pour toi cette achat Amassous