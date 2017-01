Yo mes petites loutres !J'en avais déjà parlé dans un ancien article,, nouveau jeu par le créateur de la série Harvest Moon (Yasuhiro Wada) débarqueraUn God game, genre qu'on voit trop rarement surtout sur console. Vous proposera ici de gérer un écosystème et ainsi développer faune et flore selon le façonnage de votre monde.Un jeu qui me rappelledont j'avais fait quelques partis via émulateur. Le jeu étant sorti qu'aux US.Bref, je vais laisser Wada-san vous expliquez ça dans une première vidéo (y'en aura 3 normalement),(vu le jeu de niche c'est déjà incroyable qu'il sort en boite