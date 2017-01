effectivement depuis la nes toutes les consoles Nintendo je les ai achetées day one cette fois ci je dis non !

pourquoi ?

d'abord le positif : toute la partie portable de la switch



passons malheureusement déjà au négatif :

le prix des accessoires exorbitant



le jeu en ligne payant surtout quand les quelques annonces ne sont pas très attirante pour l'instant

Les jeux NES ou SNES qui disparaissent au bout d'un mois

le chat vocal par l'intermédiaire d'un smartphone que pour ma part je ne possède pas oui ça existe



le prix de certains jeux trop élevés

Bomberman 50€

1 2 switch 40€

je trouve ça excessif



et pour finir le prix de la console n'est pas assez agressif surtout après les résultats avec la wiiu il faut reconquérir les joueurs déçu en priorités et donner envie d'investir dans la switch pour ceux qui ont déjà une console sans oublier par rapport à la concurrence .



j'allais oublier une dernière petite chose la partie salon est trop proche de la partie portable en puissance pour moi le dock aurait dû apporter une puissance accrue (au moins celle de la ps4)



Je suis peut-être un grand fan de Nintendo mais cette fois c'est non !



j'avais accepté les 250€ de la 3ds qui n'était pas normal



la communication de la wiiu complètement à la ramasse



donc à un moment il faut faire comprendre à Nintendo que tout n'est pas acceptable