Attention, ce boss fait partit d'un boss rush ou on affronte les boss du jeu avec un nouveau plus élevé, si vous n'avez pas vu la bande annonce du TGS ou de la Jump Festa, il y aura un léger spoil mais rien de bien méchantJe suis quand même tenté de dire que c'est le boss le plus chaud à battre de la saga, ou alors équivalent avec Terra dans KH2FM. ^^Pour info les attaques avec une aura orange passe à travers les boucliers !Mes astuces sont dans la descriptions de la vidéo si ça intéresse. ^^