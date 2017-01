WTF sony qui devient fou , à quelle moment il se sont dit que ré ouvrir ça est une bonne idéeJvc tellement choqué par cette annonce qu'il ne savent même plus compter http://www.jeuxvideo.com/news/596740/sony-annonce-la-reouverture-du-pshome-sur-ps4.htm "De fait un nombre assez important de fans espèrait (merci le stagiaire ) que Sony relance le service" la pétition qu'il cite http://www.mesopinions.com/petition/sports/reouverture-playstation-home/15625Notez au passage que notre ami Jean-pierre reporter met le PSHome dans la catégorie sport

posted the 01/19/2017 at 05:11 PM by automata