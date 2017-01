キングダムハーツ 2.8Hd ファイナルチャプター プロロ-グHello Mina san, Bonjour a tous!!Konkai ore no deban desu !!recu ce matin , commande via #Ninningame , oui de plus, merci encore a eux !!!envoie le 11 janvier, pour une 60ene d'Euros ports comprisBref , j'ai atte egalement de faire celui-ci aussi Kingdom hearts 2.8 Hd prologueen version japonaise en directlive sur Twitch des ce soir vers 20H30voila c'est tous pour ces ouvertureson se revois tres vite pour les directlives !!Key of hearts !! Kingdom heartsRafael B(c)Nolife,gamekyo,gamekult,gameblog,gamerire(c)Square enix co,Ld(c)Tetsuya nomura, Shinji Hashimoto(c)Disneyvideo d'ouverture habituelquelques pictures