L'image ci dessous parle d'elle même: Futur collaboration de Katsuhiro Harada avec Ubisoft à prévoir? Et ceci s'étale sur de nombreuse possibilités, ça pourra être des costumes For Honor dans Tekken 7 (même si ça fait HS, mais bon avec Harada pas de quoi être surpris en meme temps), ou peut être une collaboration entre Bandai Namco et Ubi Japan sur le prochain Soul Calibur, ou peut être même une collaboration pour un futur Projet, bref les possibilités sont quasi infini, wait and see:Traduction du Kanji: "Stay Tuned!" cf. "Restez à l'écoute!"